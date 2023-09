Professora de Sena Madureira é convidada a palestrar na 2ª Oficina para Pessoa com TEA em Manoel Urbano 

Em um claro reconhecimento do êxito alcançado pelo trabalho desenvolvido na área da educação em Sena Madureira, com o apoio do prefeito Mazinho Serafim e do secretário de Educação, Altemir Lira, uma integrante da equipe técnica multidisciplinar da educação especial da SEME (Secretaria Municipal de Educação) vai compartilhar seu conhecimento em um evento de relevância regional.

A professora Regiane Estevam, servidora da Educação, recebeu um convite do Ministério Público do Acre (MPAC) para ser uma das palestrantes na 2ª Oficina Regional do Purus para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, que visa promover a conscientização e a inclusão de indivíduos com TEA, contará também com a presença do professor Thommas Jefferson e da Assistente Social Veruska Oliveira, representando a equipe de Sena Madureira.

O evento está programado para ocorrer no dia 3 de outubro, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, localizada em Manoel Urbano. Diversos outros profissionais da área também estarão presentes, incluindo o promotor de justiça Dr. Daisson Teles.

Para Regiane Estevam, o convite representa um motivo de orgulho para a educação especial de Sena Madureira. “Graças ao trabalho dedicado em equipe e à atenção inclusiva do prefeito Mazinho Serafim e do secretário Altemir Lira, estamos alcançando um sucesso pioneiro”, afirmou ela.