Programa Negócios Cooperativo é implantado no Acre  

O Sistema OCB do Acre recebe esta semana equipe técnica da OCB Nacional para implantação do Programa Negócios Cooperativo, que oferta consultorias especializadas e gratuitas para cooperativas nos estados. O projeto piloto tem como objetivo apoiar cooperativas de pequeno e médio porte oferecendo soluções adequadas a cada realidade com vistas a melhorar a gestão e governança e torná-las mais competitivas. O Acre terá sete cooperativas participando do projeto, que deverá ter duração de um ano.

A metodologia tem como base o diagnóstico de negócios, que contempla a organização mercadológica com consultorias e instrutorias para a organização interna da cooperativa, nos temas: planejamento, quadro social e produtivo, produção, produto, publicidade e gestão de vendas. Outro pilar é a promoção nacional, com apoio a expansão no mercado nacional e conquista de novos parceiros comerciais por meio de alertas de editais de compras pública, feiras, missões de intercooperação e rodadas de negócios, também de qualificação para a exportação com a sensibilização e qualificação individualizada de cooperativas para aumentar sua competitividade exportadora, até a promoção internacional, que visa apoio à cooperativa para expansão no mercado internacional e conquista de novos parceiros comerciais.

A equipe técnica composta pela Coordenadora de Negócios da OCB Nacional, Pamella Lima; a Analista de Negócios da OCB Nacional, Dayana Rodrigues; o Consultor e CEO da empresa Nós Consultoria, Andreos Leite; e os Consultores da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), Claudio Scavassa e Conceição Moura apresentaram a metodologia do projeto para a equipe técnica da unidade estadual na segunda-feira, 18. Participaram da capacitação o Superintendente do Sistema OCB do Acre, Émerson Gomes, o Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas Rodrigo Forneck e o Gerente de Operações, Paulo Robson, em seguida foi realizado encontro com membros da Cooperativa AcreVerde, uma das contempladas no projeto, onde os técnicos apresentaram as soluções que serão oferecidas à cooperativa.

Pamella Lima, coordenadora do Programa de Negócios explica que o programa nasceu da necessidade de resolver problemas básicos e focados no negócio da cooperativa. “Nós entendemos que as vezes a gente estava levando o Diagnóstico de Governança e Gestão, o PDGC, às vezes, o Identidade, qualquer um dos diagnósticos oferecidos pelo Sistema OCB, mas que muitas cooperativas não estavam preparadas para esse tipo de atividade, elas precisavam de soluções para coisas básicas, foi assim que nasceu esse programa”, disse.

Pamella enfatizou que muitas vezes a cooperativa não sabe precificar o seu produto, muitas não tem embalagem adequada, ou não conseguem concorrer a um edital de compras públicas, “é onde entra o apoio técnico com a preparação dos membros da cooperativa para sanar esses problemas e torná-las mais competitivas”, explicou.

Diagnóstico na cooperativa

O trabalho teve continuidade nesta terça-feira, 19, com visita a sede da AcreVerde, localizada no Projeto de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável Baixa Verde, na BR 317, sentido Boca do Acre, distante 26 quilômetros de Rio Branco. O objetivo foi conhecer a realidade e as potencialidades da cooperativa para aplicar as soluções adequadas.

A diretora do Ramo da Agricultura Familiar do Sistema OCB/AC, Fátima Maciel, que também é presidente da Cooperativa AcreVerde, pontuou a importância da OCB Nacional estar presente no estado aplicando o Programa de Negócio Cooperativo.

“Esse momento é muito importante porque é uma oportunidade da nossa cooperativa se organizar, hoje por exemplo produzo na minha propriedade maxixe, pepino, abóbora, banana e citros, acredito que esse projeto vai ajudar a melhorar a gestão de toda a cooperativa para nos tornarmos maiores no mercado que hoje é muito competitivo”, destacou.

Programa vai melhorar as potencialidades das cooperativa

Segundo o Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Rodrigo Forneck, a OCB Nacional tem se preocupado em melhorar a potencialidade dos negócios de cada cooperativa buscando entender o seu funcionamento atual para aplicar soluções para a sua melhoria.

“Esse Programa de Negócios vem para mergulhar profundamente em algumas cooperativas e fazer com que ela dê um salto de qualidade e de quantidade no desempenho econômico. Eu acredito que para as cooperativas acreanas esse programa vem num momento maravilhoso porque irá fazer com que a vida de cada cooperado realmente melhore nessa dimensão econômica”, destacou.