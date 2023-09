Projeto realiza rifa para arrecadar recurso para ação social do Dia das Crianças

O projeto social Ruas de Ouro, criado em 2022, é um projeto que leva diversas ações para pessoas em situação de vulnerabilidade em Rio Branco. Neste ano, seus organizadores buscam realizar uma grande programação para o Dia das Crianças. Para custear o evento será realizada uma rifa, destinada para o custeio da ação social.

O Dia das Crianças é comemorado no dia 12 de outubro e para celebrar essa data, o projeto irá promover uma ação com crianças no bairro Placas, onde terá apresentações, brincadeiras, bingos e lanches.

A rifa custa R$ 5,00 e terá como prêmio a quantia de R$ 300,00, sorteado no dia 14 de outubro. Para adquirir, basta fazer um pix para a chave (68) 99936-6463, em nome de Daniela Magalhães Lopes.

Luan Dias, um dos voluntários do projeto explicou que a realização da rifa foi uma das saídas que o projeto encontrou para arrecadar recursos, já que o projeto não tem fins lucrativos.

“É um custo muito alto e fazemos isso com a ajuda do povo, essa rifa é a nossa carta na manga, pois não temos outra forma de arrecadar recursos”, disse.

Luan ressaltou, ainda, que há outras formas de ajudar, como com a doação de refrigerantes, pipocas, dentre outros itens que possam ser utilizados durante ação. Para mais informações ou doações, basta entrar em contato através do número (68) 68 9215-7174 – Luan Dias.