PSG fez fortuna com saídas para o futebol árabe; veja valores

Apesar da janela de transferências do mercado europeu ter chegado ao fim do último dia um, as transferências para o futebol árabe ainda podem acontecer até a próxima semana, e o PSG tem se beneficiado com os dias extras.

Com fim marcado para o próximo dia 21, nos Emirados Árabes Unidos, e para a próxima segunda-feira (18/9), no Catar, a Arábia conta com tempo a mais para rechear o seu futebol com craques que ainda tinham tudo para continuar na elite do futebol europeu.

Com a venda de Verratti para o Al-Arabi, do Catar, confirmada nesta quarta-feira (13/9), por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões), o PSG chegou à marca de R$ 841 milhões feitos em transferências ao futebol árabe.

A transferência de grandes nomes do futebol europeu ao futebol árabe, como aconteceu com Neymar e Verratti, escancara a tendência a possível ascensão de uma nova elite do futebol, distante do eurocentrismo.

Confira as transferências que geraram o montante de R$ 841 milhões ao PSG:

Neymar Jr para o Al-Hilal- 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 483,5 milhões)

Verratti para o Al-Arabi- 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões)

A.Diallo para o Al-Arabi- 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões)

Wijnaldum para o Al-Ettifaq- 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 47,5 milhões)