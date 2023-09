Público começa a chegar para assistir 3ª dia de rodeio da ExpoSena

A terceira noite do rodeio em touros da ExpoSena acontece nesta sexta-feira (22) e o público já começa a se concentrar na arena de esportes equestres, à espera da competição.

Neste terceiro dia montarão mais 22 competidores em busca da tão sonhada moto Zero km. Ao todo são 67 peões, que disputarão a semifinal e a final no domingo (24).

O grande vencedor do rodeio deste ano ganhará uma moto zero km, já o segundo lugar levará o prêmio de R$ 5 mil, e o terceiro, ganha R$ 4 mil. O quarto lugar ganhará R$ 3 mil e o quinto, R$ 2 mil.

Além do grande número de competidores, o rodeio contará com grandes locutores, como Big Boy e Carlinhos Rondônia, um dos primeiros locutores do rodeio em Sena Madureira.