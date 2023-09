Público lota avenida para prestigiar desfile cívico em alusão ao aniversário de Cruzeiro do Sul

O município de Cruzeiro do Sul completa nesta quinta-feira (28) 119 anos de emancipação política. Como parte da programação, foi realizado o desfile cívico-militar na praça Orleir Cameli, que reuniu um grande público para prestigiar o evento.

O desfile teve início às 18h e contou com a presença do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, do deputado estadual Nicolau Júnior e outras figuras políticas do município.

Abrilhantaram o desfile várias instituições da Segurança Pública, como a Polícia Militar, Exército, Corpo de Bombeiros, Comando da Aeronáutica e ainda instituições públicas de ensino, como o Colégio Militar, Apae e demais escolas do município.

Os veículos militares também passaram pela avenida. São carros, caminhões, ambulâncias e até embarcações utilizadas no serviço de segurança pública do estado do Acre.

O Colégio Militar, que atualmente tem 326 alunos do ensino fundamental e médio, foi uma das atrações mais aplaudidas pelo público. Com banda e uniformes, os alunos carregavam brasões e entoavam palavras de ordem.

Confira os principais registros do desfile, feitos pelo jornalista Juan Díaz para o ContilNet: