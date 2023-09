Fila quilométrica de carros é formada na entrada da ExpoAcre Juruá

A ExpoAcre Juruá 2023 chega ao quarto e penúltimo dia neste sábado (2), em Cruzeiro do Sul. Com uma noite cheia de atrações, o dia promete ser um dos mais movimentados da Feira.

Uma fila quilométrica foi registrada na entrada do Parque onde acontece o evento, no estacionamento da Arena do Juruá.

Neste sábado acontece a final de uma das mais esperadas atrações da Expoacre Juruá, o rodeio em touros. A competição teve início no dia 31 de agosto, com a participação de 55 atletas e uma premiação de mais de R$ 30 mil, que inclui uma moto zero quilômetro.

Além disso, a final de uma luta de MMA também é uma das atrações da noite.

Veja a transmissão do ContilNet e da Sans Filmes: