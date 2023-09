A segunda noite do Festival da Farinha, nesta quinta-feira (28), teve início na praça Orleir Cameli e já apresenta grande movimentação de público. Neste segundo dia, o evento terá o show da banda Bonde do Forró e a final do Rei e Rainha do Festival na Farinha.

Cinco rapazes e cinco meninas foram selecionados na semifinal, que aconteceu na sexta-feira (27).

Confira os registros da segunda noite, feitos pelo jornalista Juan Diaz, para o ContilNet: