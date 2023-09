Quais os clubes brasileiros de esports com maior premiação acumulada

A Team One apareceu na sétima colocação entre as organizações que mais lucraram com premiações de esports do Brasil. Tradicional no CS:GO e no Rainbow Six Siege, o time acumula cerca de US$ 957 mil (R$ 4.7 milhões) em prêmios. O principal título da equipe foi o Six Mexico Major de Rainbow Six Siege, campeonato mundial do jogo de tiro.