Qual salário dos concursos de TRT? Veja valores e benefícios

Os salários e benefícios dos servidores contratados pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) no Brasil são regidos por uma série de normas e legislações que visam garantir a equidade e a transparência nas remunerações do funcionalismo público.

É importante definir que o TRTs são órgãos judiciais responsáveis por julgar causas trabalhistas em âmbito regional, e os servidores desempenham papéis fundamentais no funcionamento dessas instituições.

Os salários dos servidores dos TRTs variam de acordo com o cargo, a experiência e a formação acadêmica. Os TRTs seguem o Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário da União, que estabelece as faixas salariais para cada categoria de servidor.

A Folha Dirigida por Qconcursos traz os vencimentos e benefícios dos técnicos e analistas judiciários. No entanto, as categorias de carreiras variam desde auxiliares judiciários até juízes do trabalho.

Além disso, a progressão na carreira é baseada em critérios como tempo de serviço e desempenho, o que permite que os servidores tenham a oportunidade de aumentar seus salários ao longo do tempo.

Quais os benefícios dos contratados por concurso TRT?

Os servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho recebem, além dos salários, uma série de benefícios. O objetivo é melhorar as condições de trabalho e qualidade de vida dos contratados.

Na lista estão incluídos:

Auxílio-Alimentação: Os servidores têm direito a um auxílio para custear despesas com alimentação.

Auxílio-Transporte: Este benefício ajuda a cobrir os custos de transporte dos servidores para o trabalho.

Assistência à Saúde: Os TRTs geralmente oferecem planos de saúde subsidiados ou convênios médicos para os servidores e seus dependentes.

Auxílio-Creche: Para servidores com filhos pequenos, alguns TRTs oferecem auxílio-creche para ajudar nas despesas relacionadas ao cuidado das crianças.

Licenças e Férias: Os servidores têm direito a licenças remuneradas e férias, conforme previsto em lei, para descanso e cuidados pessoais.

Capacitação e Treinamento: Muitos TRTs incentivam a capacitação e o desenvolvimento profissional de seus servidores, fornecendo cursos e treinamentos internos e externos.

Previdência Complementar: Alguns TRTs oferecem regimes de previdência complementar para ajudar os servidores a planejar sua aposentadoria.

Plano de Carreira: Os TRTs têm planos de carreira que permitem que os servidores avancem em suas funções e aumentem seus salários ao longo do tempo, incentivando o desenvolvimento profissional.

É importante destacar que esses benefícios podem variar de um TRT para outro, uma vez que as administrações regionais têm alguma autonomia na gestão de pessoal.

Além disso, as remunerações e benefícios dos servidores dos TRTs são geralmente definidos por meio de negociações coletivas com as entidades sindicais, visando garantir condições justas de trabalho para os funcionários.

Os salários e benefícios dos servidores contratados pelos Tribunais Regionais do Trabalho no Brasil são regulamentados por leis e normas específicas, visando assegurar a valorização e a motivação dos funcionários que desempenham um papel crucial na administração da justiça trabalhista no país.

Veja os valores atualizados para os servidores de Tribunais Regionais do Trabalho neste ano de 2023

Quanto ganha um Técnico Judiciário do TRT?

2023

Inicial: R$ 8.046,84

Final: R$ 12.082,30

2024

Inicial: R$ 8.529,67

Final: R$ 12.807,24

2025

Inicial: R$ 9.052,54

Final: R$ 13.592,33

Quanto ganha um Analista Judiciário do TRT?

2023

Inicial: R$ 13.202,62

Final: R$ 19.823,62

2024

Inicial: R$ 13.994,78

Final: R$ 21.013,03

2025

Inicial: R$ 14.852,66

Final: R$ 22.301,14

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade.

Quantos TRTs têm no Brasil?

O Brasil possui 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Se você busca um concurso nesta área, é preciso ficar de olho!

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) (RJ)

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) (SP / Grande São Paulo e Baixada Santista)

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) (MG)

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) (RS)

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) (BA)

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) (PE)

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) (CE)

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) (AP e PA)

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) (PR)

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) (DF e TO)

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) (AM e RR)

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) (SC)

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT13) (PB)

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) (AC e RO)

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) (SP / Interior e Litoral Norte e Sul)

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) (MA)

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17) (ES)

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18) (GO)

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19) (AL)

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) (SE)

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21) (RN)

Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22) (PI)

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT23) (MT)

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) (MS)