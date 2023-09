Quarta noite de Expoacre Juruá: acompanhe a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A Expoacre Juruá, que teve início na última quarta-feira (30) e vai até o próximo domingo (3), está repleta de novidades, e a cobertura completa do evento está sendo realizada pelo ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre, que nesta quarta noite de festa, sábado (2), traz cada detalhe sobre a feira.

A transmissão será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, a partir das 20h, que ao lado de um time de influenciadores agitarão a maior feira agropecuária do Vale do Juruá. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar, pelo canal no Youtube do ContilNet.

Neste sábado acontece a final de uma das mais esperadas atrações da Expoacre Juruá, o rodeio em touros. A competição teve início no dia 31 de agosto, com a participação de 55 atletas e uma premiação de mais de R$ 30 mil, que inclui uma moto Zero quilômetros.

Na última noite da feira, domingo (3), será realizado o sorteio de R$ 3 mil, fruto de uma parceria do ContilNet com o Atacadão do Celular e a Sempre Bella. Não fique de fora!