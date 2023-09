Quarta noite de ExpoSena inicia com grande movimento no parque de diversões

O quarto dia da ExpoSena Rural Show, que acontece neste sábado (23), logo no início já apresenta uma grande quantidade de público, em especial no parque de diversões da feira.

As famílias aproveitaram o sábado para levar as crianças, em especial, para se divertirem nos inúmeros brinquedos disponíveis na área do parque. É o caso de José Santos, que veio pela primeira noite na ExpoSena e aproveitou a oportunidade para deixar os filhos se divertirem.

“Na semana fica difícil vir na feira, pois trabalho bem cedo e as crianças estudam. Hoje foi um bom dia que encontramos para trazer nossos filhos para brincar e assistir o rodeio”, disse.

O parque de diversões da feira conta com uma série de brinquedos, não só para crianças, mas também para adultos, como carrossel, roda gigante , touro mecânico, e jogos de sorte.