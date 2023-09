Quatro filmes estreiam nesta quinta-feira no Cine Araújo

Os fãs da sétima arte podem desfrutar de várias opções de filmes nesta quinta-feira (21). Quatro longas marcam a semana de estreias do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. Entre ação e drama, os gêneros podem agradar a todos os públicos.

A primeira estreia da semana é a continuação da franquia “Os Mercenários”. No quarto filme da série, o lendário grupo de mercenários liderado por Barney Ross (Sylvester Stallone) tem uma nova missão explosiva: impedir o início da Terceira Guerra Mundial. A equipe enfrentará um traficante de armas que comanda um enorme exército privado. Munidos com todas as armas inimagináveis, os Mercenários são a última linha de defesa do mundo.

Quando as coisas saem do controle, Christmas (Jason Statham) e os novos membros da equipe (Megan Fox, 50 Cent e Tony Jaa) são recrutados para impedir que o pior aconteça. Os novos membros da equipe com novos estilos e táticas darão a “sangue novo” um significado totalmente novo.

A animação “Os Peludos” é a segunda estreia do Cine Araújo. Criaturas divertidas e invisíveis aos olhos humanos, “Os Peludos” tem como missão tomar conta do nosso lar sem que nenhum humano perceba sua presença. Um Peludo em particular, o Fred, é atrapalhado, divertido e às vezes ele pode ser temperamental e um pouco destrutivo. Ele faz questão de não deixar nenhuma família ficar no seu reino por muito tempo.

Mas tudo isto muda quando uma nova família chega em sua casa. Valentina, uma garota adolescente, acidentalmente descobre a existência do Fred, e depois disso situações ameaçadoras e intrigantes começam acontecer na cidade que antes costumava ser um paraíso calmo e tranquilo. Apesar das diferenças, eles vão precisar juntar suas forças e deixar as diferenças de lado, para resolver os mistérios para salvar a cidade.

Já a terceira estreia da semana é o longa “O Som da Liberdade”. Um filme de drama e ação baseado na história real de Tim Ballard, um ex-agente do governo americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico sexual na Colômbia.

Na trama, depois de resgatar um garotinho, Ballard (interpretado por Jim Caviezel) descobre que a irmã do menino também está sendo mantida como refém. Ele decide, então, dar início a uma perigosa missão para salvá-la. Ballard decide deixar seu cargo no Governo para seguir em busca da quadrilha em sua jornada que, agora, se torna pessoal.

A última estreia da semana é o filme nacional “Nosso Sonho”. A produção apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha (interpretados, respectivamente, por Lucas Penteado e Juan Paiva).

A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois, que teve início na infância, e se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos.

Além de “Besouro Azul”, os filmes “As Tartarugas Ninja – Caos Mutante”, “A Freira 2”, “After” e “Noite das Bruxas” também estão em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias e os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto.

Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado.

O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento.

Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www.viaverdeshopping. com.br/index.php.