Quem é Chico Moedas, namorado de Luísa Sonza que inspirou música

Após as decepções amorosas do público com Mel Maia e MC Daniel e MC Cabelinho e Bella Campos, o novo casal do momento é, sem dúvidas, Luísa Sonza e Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, que ganhou até uma música com seu nome no novo álbum da artista, intitulado Escândalo Íntimo.

O relacionamento dos dois ganhou o coração do público após Luísa Sonza se apresentar no The Town, no domingo (3/9), e cantar a música Chico enquanto o namorado a assistia da plateia. Veja o vídeo aqui.

Quem é Chico Moedas?

Chico Moedas é de Niterói, no Rio de Janeiro, e ganhou fama na web ao participar de vídeos do streamer Casimiro Miguel. Ele pode ser visto, principalmente, nos reacts de casas de luxo pelo Brasil.

Chico Moedas largou os cursos de administração e cinema, sem finalizar nenhum dos dois, e investiu o dinheiro do pai em bitcoins.

“Houve um trabalho de convencimento (para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas). Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E aí comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá (do banco) e investir”, disse Chico no podcast Match: O Papo.

Namoro com Luísa Sonza

O relacionamento dos dois começou quando o rapaz apareceu no podcast Match: O Papo. Na ocasião, a cantora disse: Gente, quem é ele?”. O influencer, então, comentou em um post da moça: “Pô, covardia”.

Os dois assumiram o relacionamento em julho.