Quem é Guilherme Castro, o ex-namorado bancado por Marcus Majella

Marcus Majella usou as redes sociais para falar sobre o ex-namorado Guilherme Castro. E não foram coisas boas. O humorista afirmou que o ex não se importa com o cachorro do casal e que bancava diversas despesas dele, inclusive com estudos.

“Tem que ser um espírito muito ruim mesmo para cagar para um cachorro assim (e olha que a ideia de ter cachorro foi dele)… Mas também nunca pagou uma ração enquanto estávamos juntos. Nunca pagou uma conta do veterinário. Assim como também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras de casa, nada… Até a faculdade da maricona eu pagava”, afirmou Majella.

Do outro lado da história, Guilherme Castro não falou sobre o assunto. No Instagram, ele reúne mais de 67 mil seguidores e compartilha cliques do dia a dia, que incluem viagens e produtos de trabalhos.

Ele é publicitário e responsável pelo estúdio de cinema e TV Castro Filmes, que “produz filmes que geram conexão e interação com o seu público”, de acordo com a descrição em um site. Nas redes, é possível ver que ele desenvolveu projetos com Juliana Paes e Ana Clara Lima, além do Baile da Vogue e Rock in Rio.

O casal ficou junto por quase quatro anos e anunciou o fim do relacionamento em março do ano passado. Em junho, Guilherme chegou a assumir um relacionamento com uma mulher e fez declarações de amor no Dia dos Namorados.