Quem é Juliana Bonde? Cantora que bombou com hit sobre ‘periquita’ se apresenta no Acre

Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bonde, recentemente se tornou um nome de destaque nas redes sociais após o lançamento de seu hit “Quem Vai Querer Minha Periquita”. A música não apenas cativou os ouvidos do público, mas também gerou uma onda de comentários e discussões online, envolvendo uma série de figuras famosas, desde políticos como Lula e Bolsonaro até artistas como Luan Santana e Pabllo Vittar. Até mesmo o padre Fábio de Melo não escapou das menções na canção, sendo citado como alguém que “pega periquita escondido”.

Apesar de ter sido descoberta por muitos devido à sua recente explosão nas redes sociais, Juliana Caetano já conquistava sucesso na internet há algum tempo, graças à produção de conteúdo adulto. Originária de Barreiras, na Bahia, Juliana começou sua jornada musical cantando na igreja, até encontrar seu lugar como vocalista do Bonde do Forró, um grupo do gênero forró eletrônico fundado em São Paulo em 2003, pelo produtor DJ Maluco.

Sua presença online ganhou ainda mais destaque quando ela participou da primeira temporada do reality show “Mansão Bonde – Tudo Pela Fama” no YouTube. Sua popularidade a levou a se tornar apresentadora das novas temporadas do programa, que incluíram temas como “Cozinhando e Dando” e “Entrando com Bola e Tudo”.

Agora, Juliana Caetano e sua banda estão prontos para abrir o Festival da Farinha no Centro de Cruzeiro do Sul, consolidando ainda mais sua posição no cenário musical e nas redes sociais. Seu estilo irreverente e sua capacidade de criar músicas que geram discussões prometem mantê-la como um nome em destaque por algum tempo.

Veja o polêmico hit: