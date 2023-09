Quem morre em Terra e Paixão? Petra atira em personagem inesperado e o pior acontece: “A bala perfurou o corpo!”

Em cenas que estão previstas para irem ao ar em breve em Terra e Paixão, Hélio (Rafa Vitti) será baleado por Petra (Débora Ozório) durante um surto psicótico da agrônoma. Lembrando que o rapaz escapará com vida desse episódio.

“(Médico encara Antônio) Felizmente a bala não causou maiores danos ao pé do rapaz. Ele vai ter que usar muleta por um tempo, fazer fisioterapia… Mas depois vai voltar a andar normalmente”, dirá o DOUTOR deixando o REI DA SOJA surpreso.

Mudança de rota

Por amor a Petra, Hélio ocultará de Marino (Leandro Lima) o que realmente aconteceu durante o JANTAR MACABRO NA FAZENDA dos La Selva. “(MENTE) Confirmo, sim… O doutor Antônio tinha algumas armas sobre a mesa do escritório… Eu peguei uma delas, não sabia que tava carregada. Eu brinquei de atirar e… Acabei acertando, sem querer, no meu próprio pé… A verdade, delegado, é que tudo não passou de um acidente. Fui eu que fiz a burrada de mexer na arma e atirar no próprio pé”, finalizará o forasteiro sendo observado por Antônio (Tony Ramos).

Terra e Paixão é uma novela criada e escrita por Walcyr Carrasco. A obra é escrita com Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção artística é de Luiz Henrique Rios com direção geral de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma.