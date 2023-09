Rainha e Princesa da ExpoSena falam sobre emoção após vitória; assista

A coluna Douglas Richer do portal ContilNet teve o privilégio de conversar com a Rainha e a Princesa ExpoSena, após o emocionante desfecho do concurso que agitou a noite deste sábado (17), em Sena Madureira (AC).

Em uma enquete conduzida pelo jornalista Douglas Richer em seu Instagram, o veredito já se desenhava: Isabelly Ferreira como a Rainha ExpoSena e Waleska Tâmara como a Princesa. Essa expectativa se materializou quando os jurados, composto por figuras influentes como Kelly Kley, Beth Passos, Meyre Manaus e Luiz Theodoro, oficializaram a coroação das novas representantes da feira agropecuária.

Radiantes com o resultado, a Rainha ExpoSena, Isabelly Ferreira, e a Princesa, Waleska Tamara, compartilharam suas emoções e experiências únicas durante essa jornada.