Rainha Popularidade da Expoacre 2023 é diagnosticada com cisto na cabeça e família pede ajuda

Giuliana Tabosa de Oliveira, uma jovem de 21 anos, conhecida pelo título Rainha Popularidade Expoacre 2023, agora enfrenta uma luta intensa contra um diagnóstico recente de cisto na cabeça. Sintomas que haviam desaparecido misteriosamente no passado retornaram de forma mais avassaladora na semana passada, levando Giuliana a buscar auxílio médico urgente.

A jovem no dia 23 de agosto, apresentou mal-estar durante uma sessão de exercícios em uma academia. Alertada por uma amiga estudante de medicina, ela se submeteu a uma tomografia de urgência que revelou uma mancha preocupante em seu cérebro. O médico responsável pela avaliação explicou que ela tem um cisto no lado direito próximo ao ventrículo, além de uma veia anormal do lado esquerdo do cérebro.

“Estou com um cisto no lado direito próximo ao ventrículo e uma veia anormal do lado esquerdo do cérebro. Vamos tentar um tratamento nos próximos 3 meses. Se o cisto não diminuir de tamanho ou a dor não passar, serei submetida a uma cirurgia. Enquanto isso, fui instruída a ter repouso absoluto e evitar qualquer tipo de emoção intensa. No entanto, a opção mais viável pode ser a cirurgia, devido à proximidade do cisto com os ventrículos”, compartilhou Giuliana ao ContilNet.

Diante dos desafios médicos e financeiros que Giuliana e sua família enfrentam, eles decidiram lançar uma campanha de arrecadação de fundos online para ajudar a cobrir os custos dos exames e tratamentos necessários. A família de Giuliana disponibilizou a opção de doação através do PIX: 322.697.572-20. Qualquer quantia é bem-vinda.