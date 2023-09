Rainha Popularidade da Expoacre revela luta contra cisto no cérebro e possível cirurgia; VÍDEO

Natural do município de Brasiléia, a jovem estudante de enfermagem Giuliane Tabosa, eleita Rainha Popularidade da Expoacre 2023, surpreendeu a todos ao compartilhar sua batalha contra problemas de saúde em suas redes sociais.

Giuliane, de 21 anos, que estuda em Cobija, na Bolívia, cidade vizinha a Brasiléia, usou seu perfil no Instagram para compartilhar sua história após receber uma avalanche de pedidos de ajuda nas redes sociais. Em um emocionante vídeo publicado, Giuliane explicou que tudo começou com fortes dores de cabeça, levando-a a realizar uma tomografia e ressonância com urgência.

O resultado da tomografia revelou uma mancha preocupante, deixando Giuliane em estado de choque. Com determinação, a Rainha Popularidade buscou imediatamente a consulta de um neurologista, que solicitou novos exames com urgência.

Enfrentando dificuldades financeiras para cobrir os custos médicos, Giuliane não hesitou em compartilhar sua angústia publicamente. Após uma série de exames adicionais, foi diagnosticada com um cisto sobre os ventrículos cerebrais e uma veia anormal no lado esquerdo do cérebro.

Atualmente, Giuliane está seguindo um tratamento médico, incluindo medicação e repouso absoluto. Ela planeja retornar ao médico após três meses para avaliar a eficácia do tratamento no cisto. Em contato com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Giuliane revelou que talvez daqui 3 meses necessite viajar para para uma cirurgia.

Para saber mais sobre a história de Giuliane Tabosa e sua luta contra os problemas de saúde, assista ao vídeo completo em seu perfil no Instagram.