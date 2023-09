Rebanho bovino chega a 4,6 milhões de cabeça e cresce quase 15% no Acre

O rebanho bovino do Acre cresceu pelo quinto ano consecutivo e chegou a mais de 4,6 milhões de cabeça em 2022, segundo os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foram divulgados na última quinta-feira (21).

O Acre seguiu a tendência de alta apresentada em 2021, quando o quantitativo era de pouco mais de 4 milhões. Segundo o levantamento, o rebanho bovino cresceu 14,5%.

As regionais do Acre com os percentuais de participações no número de rebanho bovino do estado são:

Baixo Acre: 54% do rebanho bovino (2.519,796 cabeças);

Alto Acre: 20% (925.892 cabeças);

Purus: 13% (601.397 cabeças);

Tarauacá/Envira: 10% (543.289 cabeças);

Juruá: 3% (135.007 cabeças).

Segundo os dados, apesar da regional do Juruá ser a que menos tem participação no quantitativo geral, apresentou crescimento de 32% no rebanho com relação a 2021. Em 2022, os cinco maiores rebanhos bovinos estão em Rio Branco, com mais de 619 mil; Sena Madureira, com mais de 486 mil; e Senador Guiomard, com mais de 486 mil. Em seguida, vem Porto Acre (367.660) e Brasiléia (352.222).

A soma dos cinco primeiros resultam em 48% do rebanho estadual, ou seja, quase metade do quantitativo de 2022.

Produtos de origem animal

A pesquisa também indicou que em relação à produção dos produtos de origem animal, que inclui leite, ovos de galinha, ovos de codorna e mel de abelha, houve uma alta de 16,7% do valor da produção, que totalizou R$105,7 milhões. Em 2021, o valor era de R$90,6 milhões. Leite e ovos de galinha responderam por aproximadamente 99,5% do valor de produção gerado.

A produção de leite no Acre foi cerca de 35,1 milhões de litros, sendo que os municípios de Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Epitaciolândia respondem por 54% da produção.

Já a de ovos de galinha, o quantitativo foi de 7,8 milhões de dúzias, um crescimento de 18,2%. O destaque foi para Senador Guiomard, responsável por mais de 1 milhão de dúzias.