Rebeca Aguiar e André Inácio elegem os 5 homens mais bonitos da Expoacre Juruá

A coluna Douglas Richer do portal ContilNet agitou as redes sociais ao convidar os influenciadores Rebeca Aguiar e André Inácio para uma missão especial: eleger os cinco homens mais bonitos da Expoacre Juruá. Entre rodeios, shows e muita diversão, a segunda maior feira agropecuária do estado, que ocorreu de 30 de agosto a 3 de setembro, também trouxe um brilho extra à cidade de Cruzeiro do Sul.

Com olhares afiados e um gosto refinado, Rebeca e André percorreram os corredores da Expoacre Juruá em busca de charme, carisma e beleza. Depois de avaliarem atentamente os candidatos, eis os nomes que se destacaram e conquistaram o título de “Os Galãs da Expoacre Juruá”:

A Expoacre Juruá não é apenas uma celebração da agricultura e pecuária, mas também um evento que destaca a beleza e carisma de seus participantes. Parabéns aos eleitos, que trouxeram ainda mais brilho a esta emocionante feira agropecuária! E que venham mais edições repletas de encanto e diversão.