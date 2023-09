Recriança e Santa Cruz vencem no Campeonato Estadual no Florestão

As equipes do Recriança e do Santa Cruz iniciaram com vitória as suas caminhadas no Campeonato Estadual Sub-15 na tarde desta quinta, 21, no Florestão.

O Recriança derrotou o Rio Branco por 3 a 1 e o Santa Cruz venceu o Sena Madureira por 2 a 0.

Rio Branco sem treinador

O Rio Branco foi para a estreia no Sub-15 sem treinador. Pedro Balu, comandante da equipe, se desentendeu com o presidente Valdemar Neto e acabou deixando o comando da equipe. O Estrelão acabou sendo dirigido na partida pelo diretor de marketing Richard Carvalho.

Galvão do Santa Cruz

O zagueiro Galvão, do Santa Cruz, é uma das grandes promessas do futebol acreano. O atleta foi titular na equipe Sub-17 e é uma das peças importantes do Sub-15. Um zagueiro com muita qualidade técnica e futuro.

Sequência nesta sexta

A fase de classificação do Estadual terá sequência nesta sexta, 22, a partir das 14h50, no Florestão. PSG e Independência abrem a rodada e na segunda partida o Fênix joga contra o Jocum.