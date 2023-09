Recuperado! Zagallo recebe alta após mais de 15 dias internado

Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, recebeu alta médica após mais de 15 internado para tratar uma infecção urinária. A informação foi dada pela assessoria do Hospital Barra D’Or nesta sexta-feira (1/9). ” O Sr. Mario Lobo Zagallo recebeu alta hoje do Hospital Barra D’Or”, dizia o texto.

Zagallo havia dado entrada no unidade de saúde, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto. Informações falsas sobre sua morte chegaram a circular nas redes sociais, mas logo foram desmentidas pela equipe médica.

No último boletim médico divulgado pela assessoria do hospital, antes da alta médica, foi explicado que Zagallo estava evoluindo. “Seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial. Ele está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, informaram.