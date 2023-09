Rede de Atenção Psicossocial atua em todo o Acre com ações voltadas para a Saúde Mental

Este domingo (10) é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data que faz parte da Campanha Setembro Amarelo, mês que marca a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. No entanto, as ações acontecem durante todo o ano, no Acre por exemplo, são executadas por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A RAPS atua em toda a atenção básica do estado do Acre, a exemplo, o Pronto-Socorro de Rio Branco, que dispõe do leito de saúde mental, é o que explica a assessora da Rede, Clelia Hassem. “Se a pessoa chegar no PS com surto psicótico, com ideação suicida, nós temos o leito de saúde mental, são 18 leitos”, disse.

A Rede de Atenção Psicossocial também está presente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 22 municípios acreanos, e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nos municípios de Mâncio Lima, Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba, Sena Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) também contam com atendimentos voltados para a saúde mental.

Além disso, durante todo o mês a RAPS estará realizando ações voltadas para a preservação da vida, em culminância ao Setembro Amarelo. Uma delas, no dia 18, no hall as Sesacre e a outra, no dia 28, no parque Capitão Ciríaco, em Rio Branco.

“A gente tem, ainda, um contrato com a mídia de não está divulgando suicídios, mas sim sobre preservação da vida, porque acaba sendo um gatilho para muita gente”, explicou.

Neste ano a Campanha Setembro Amarelo no Acre tem como tema, “Fortaleça os Laços”, e alerta para a importância da rede de apoio familiar e social à pessoas que passam pelos diversos problemas voltados para saúde mental.

Para as pessoas que querem e precisam conversar, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, por meio do telefone: 188, chat ou e-mail.

Também é importante que a pessoa que estiver enfrentando problemas relacionados à saúde mental procure ajuda profissional.