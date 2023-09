Reunindo 15 mil pessoas, Forró Boys anima Cruzeiro do Sul e faz revelações ao ContilNet

Na segunda noite do 6º Festival da Farinha, na encantadora cidade de Cruzeiro do Sul, uma multidão de mais de 15 mil pessoas se reuniu ansiosamente para testemunhar o esperado destaque nacional: a Banda Bonde do Forró. Além disso, o evento também reservou emoções ao eleger Ana Luiza e Alex Bernando como as novas representações reais do festival, coroando-os como rei e rainha da celebração.

Sob os holofotes e ao som de seus maiores sucessos, a Banda Bonde do Forró não decepcionou, incendiando a atmosfera com hits conhecidos e encantando a todos com sua nova canção, “No Som do Paredão”, que já conquistou os corações do público. O Juruá foi sacudido pela energia contagiante do grupo, que mostrou sua maestria no palco.

Em uma entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, o carismático vocalista Roni Von e o talentoso guitarrista e sócio da banda, Marcos Bahia, compartilharam insights sobre sua turnê no Acre, a experiência de se apresentar no Juruá e também os planos para o ano de 2033. Roni Von expressou seu apreço pelo Acre, destacando-o como um dos estados que mais abraçaram e reproduziram a música recém-lançada “No Som do Paredão”, demonstrando o caloroso acolhimento do público local.

Mas não foi apenas sobre música que a entrevista abordou. Em uma revelação surpreendente, a dupla abriu o jogo sobre suas vidas amorosas. Roni Von e Marcos Bahia revelaram que estão atualmente solteiros e prontos para curtir a vida ao máximo, acrescentando um toque de romance e curiosidade à noite já memorável no 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul.

O evento provou ser um sucesso retumbante, com a Banda Bonde do Forró incendiando o palco e o público com sua música envolvente e os novos monarcas do festival, Ana Luiza e Alex Bernando, prontos para representar com dignidade a celebração cultural que é o Festival da Farinha. Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes e inesquecíveis da história do festival, deixando todos ansiosos para os próximos capítulos dessa celebração única em Cruzeiro do Sul.

Veja a matéria completa: