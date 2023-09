Rodrigo Damasceno deve se filiar no Progressistas e pode disputar prefeitura de Tarauacá em 2024

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, deve se filiar ao Partido Progressistas no próximo dia 29. O nome de Rodrigo pode ser colocado para a disputa pela Prefeitura de Tarauacá nas eleições de 2024. A informação foi confirmada pelo ex-prefeito ao ContilNet, na manhã desta segunda-feira (4).

O ato de filiação deve acontecer no dia 29 de setembro, durante um seminário que reunirá todos os membros do partido. O evento deve contar, ainda, com a presença do presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira.

A informação foi confirmada pelo secretário-geral do partido, Lívio Veras, que em conversa com o ContilNet, disse que o partido está dialogando com Rodrigo Damasceno e que seu nome é bem avaliado.

“É um excelente nome e pode ser o nosso candidato para Tarauacá. É um nome bem avaliado e pretendemos ter bons nomes para as prefeituras acreanas”, destacou.

O presidente estadual do partido, governador Gladson Cameli segue em viagem, no entanto, segundo Lívio Veras, está participando dos debates a cerca dos nomes cotados para as prefeituras do estado.