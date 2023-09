Rotam prende homem com droga e arma de fogo em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (4), Ivan Maia de Paula, de 26 anos, foi detido sob acusações de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Travessa da Judia, no Beco Ouricuri, bairro Recanto das Buritis, região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Membros da Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) da Polícia Militar do Acre (PMAC), enquanto realizavam um patrulhamento de rotina no bairro, flagraram Ivan manuseando uma arma de fogo em via pública.

Em uma abordagem rápida, os policiais encontraram uma garrucha com um cartucho na câmara e outros sete cartuchos em um dos bolsos de Ivan. Além disso, foram apreendidas 102 pedras de crack no outro bolso do suspeito.

Diante dos fatos, Ivan Maia de Paula foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga, a arma de fogo e os cartuchos apreendidos, para as devidas providências legais.