Rotativo do cartão: Câmara aprova urgência do projeto que limita cobrança de juros

Integrantes da Febraban afirmaram ao GLOBO, sob reserva, que o texto do relator Alencar Santana (PT-SP) é “menos pior” que o projeto original, do líder do Elmar Nascimento (BA) que não previa a possibilidade de autorregulação do setor. A Febraban conversou com Elmar Nascimento, Alencar Santana e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o mérito da proposta, antes da divulgação do relatório no dia 24 de agosto.