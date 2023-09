Saiba quais séries e filmes são baseados em games de esports

Lançado em novembro de 2021, Arcane segue a história do universo do LoL, envolvendo o conflito envolvendo as cidades-irmãs Piltover e Zaun. A narrativa segue a jornada das irmãs Powder (Jinx) e Violet (Vi), que lutam em lados opostos. O seriado contou com inúmeras premiações, incluindo três estatuetas do Emmy. A segunda temporada está confirmada.