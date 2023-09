Saiba quem é a atriz que deu golpe na mãe e caiu de prédio em SP

Sabine Boghici, de 49 anos, morreu na quinta-feira (14/9), após cair do quinto andar de um prédio no bairro Lagoa, área nobre do Rio de Janeiro (RJ). Ela chegou a ser presa em agosto do ano passado por suspeita de aplicar um golpe milionário na mãe.

Ela se apresentava como modelo, atriz e dubladora no Instagram quando foi presa. Em 2015, Sabine atuou em Amor de Pet – Sabine e Seus Adoráveis Bichinhos Adotados, série do Prime Video que não está mais disponível.

Sabine também já fez cinema. Um dos poucos trabalhos dela nas telonas foi uma participação em Polaroides Urbanas (2008), filme escrito e dirigido por Miguel Falabella.

Relembre o Caso

Sabine é filha do marchand (profissional que negocia obras de arte) Jean Boghici e de Geneviève Rose Marie Coll Boghici. O pai dela morreu em 2015.

De acordo com investigações da Polícia Civil do Rio, a atriz liderava uma quadrilha que aplicava golpes na mãe dela, uma idosa com mais de 80 anos. Sabine também é suspeita de ter ameaçado e agredido a própria mãe.

Segundo a polícia, a quadrilha liderada por Sabine roubou cerca de R$ 725 milhões em obras de arte, joias e dinheiro.