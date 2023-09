Saiba quem é o estelionatário do Acre preso na Bahia acusado de golpes de R$ 28 milhões

A Polícia Civil da Bahia prendeu na última quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, Leonardo Oliveira da Silva, conhecido como Leo Trader, um estelionatário acusado de aplicar golpes em pirâmide financeira no Acre. As investigações apontam para um prejuízo de R$ 28 milhões.

Segundo o inquérito, Léo teria enganado pelo menos 50 pessoas no Acre, se apresentando como investidor da XP Investimentos, uma das maiores agências do ramo no país.

A maioria dos casos foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil do Tucumã, que solicitou um mandado de prisão preventiva. De acordo com as investigações, Léo agia desde 2021 no Acre, e um das vítimas lesadas pode ter sido seu próprio pai.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco e cumprido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da Bahia.

Segundo a Polícia, a quantia milionária será depositada em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça para possível reparação dos prejuízos causados às vítimas.

Ainda não há informações se Léo será transferido para responder o processo pela Justiça do Acre.