Saiba quem são os herdeiros de Mick Jagger, que podem ficar de fora da herança bilionária do astro do rock

Com 52 anos, Karis Jagger é a filha mais velha do cantor, resultado de um caso com a atriz americana Marsha Hunt. Karis se formou em História na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 1992, antes de começar a trabalhar como assistente de produção cinematográfica. Mais tarde, ela se casou com Jonathan Watson e, desde então, teve dois filhos, Mazie e Zak.