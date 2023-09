Santa Cruz e Galvez disputam título e vaga do Acre na Copa do Brasil

Santa Cruz e Galvez disputam nesta sexta, 15, a partir das 15h30, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Sub-17 e acaga do Acre na Copa do Brasil em 2024. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se a partida terminar empatada o campeão vai ser conhecido nas cobranças de penalidades.

Santa Cruz indefinido

O Santa Cruz tem a equipe indefinida para a decisão. A semana começou com afastamento de três atletas importantes e por isso o técnico Léo Raches deixou para definir os titulares somente no Florestão.

Primeiro título

Recém fundado, o Santa Cruz vai tentar a conquista do primeiro título oficial no futebol acreano. “Temos uma grande responsabilidade até pelo o trabalho desenvolvido pela nossa diretoria. Se conseguirmos, vai ser importante”, comentou o técnico Léo Raches.

Galvez sem desfalques

O elenco do Galvez viveu uma semana de treinamentos tranquila e o técnico Éden Barros definiu os titulares. O Imperador começa a decisão com: Yan, Luciano, Ferrugem, Caio Chefe, Willian; Haran, Bolota, Bruno Henrique; LC, Peshahu e Rykelme.

Quem apita?

Antônio Marivaldo comanda Santa Cruz e Galvez. Os auxiliares serão: Carlos Alberto e Israel Sampaio.