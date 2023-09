Santa Cruz e Independência goleiam e conquistam vagas nas semifinais

Santa Cruz e Independência são semifinalistas do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes golearam na tarde desta sexta, 1º, no Florestão, e conquistaram as classificações.

Santa Cruz passou por cima

Mesmo com uma penalidade e muitos gols perdidos, o Santa Cruz “passou por cima” do Vasco e goleou por 4 a 0. “Fizemos o resultado e conquistamos a classificação. Temos uma semana para trabalhar pensando na semifinal”, declarou o técnico Léo Raches.

Grande vitória

O Independência bateu o Rio Branco por 4 a 1 e conquistou uma grande vitória para seguir em busca do título. As duas equipes foram para o intervalo empatando por 0 a 0, mas na volta o Tricolor soube aproveitar as oportunidades para conquistar a vaga.

Semifinais no dia 8

Sena Madureira x Galvez e Santa Cruz x Independência. Essas são as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17 programadas para sexta, 8, a partir das 14h45, no Florestão.