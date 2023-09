São Francisco e Chapecoense vencem no estadual em partidas equilibradas no Florestão

São Francisco e Chapecoense, de Porto Acre, estrearam com vitória no Campeonato Estadual Sub-15 na tarde desta terça, 19, no Florestão.

O São Francisco venceu o Bangu, de Senador Guiomard, por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. A Chapecoense bateu a Adesg por 2 a 0 em um jogo bem disputado.

Não tem empate

O Estadual Sub-15 “vai ter empate”. Os jogos poderão terminar empatados, mas o vencedor vai ser definido nas cobranças de penalidades como ocorreu no confronto entre São Francisco e Bangu.

Sem entender

O time da Chapecoense é formado por garotos de uma escolinha de Porto Acre. A diretoria do Humaitá poderia fechar um convênio com os responsáveis pela “Chape” e garantir a equipe nas competições de base.