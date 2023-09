Sebrae no Acre encerra a Expoacre Juruá com desafios vencidos e sucesso ao apoio aos pequeno negócios

Expoacre Juruá encerrou neste domingo (03) com grande presença de publico e satisfação dos empresários, comerciantes e istituições que fizeram com que o evento fosse um sucesso.

O Superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira lembrou dos preparativos e imprevistos que aconteceram antes do inicio da feira. “O resultado da feira é muito satisfatório para nós (Sebrae), e com certeza para o Governo do Estado, que é um dos realizadores junto ao Sebrae. Nós tivemos desde o início, um planejamento para que chegássemos aonde nós chegamos. Tivemos alguns contratempos, já que no domingo que antecedeu o início da feira, nós tivemos um vendaval que trouxe prejuízos. Foram danificadas, aproximadamente, 35 tendas e alguns equipamentos de estruturas que já estavam montadas, mas o Sebrae juntamente do Governo do Estado e dos fornecedores, se uniram e trabalharam fortemente, e conseguimos em tempo recorde recuperar toda a estrutura e fazer com que a feira acontecesse dentro da normalidade, que era o esperado antes desse evento.”, afirmou.

Foram mais de 300 expositores que participaram dos cinco dias de feira, o agronegócio foi destaque na região do Juruá. O presidente da cooperativa Asamonia, do município de Marechal Thaumaturgo, Ricardo Azevedo falou da oportunidade de expor pela primeira vez seus produtos. “ Nos tivemos dificuldade de chegar aqui porque viemos de barco, mas estamos muito felizes com essa parceria do Sebrae que agora a gente tem esse momento de mostrar nosso trabalho, nossos produtos e é isso que a gente precisa”.

O superintendente do Sebrae destaca que as parcerias e o planejamento é que tornaram a Expoacre Jurua um dos maiores eventos no estado. “Nosso objetivo é trabalhar em prol dos pequenos negócios e do desenvolvimento do estado do Acre, e fazer com que nós consigamos superar, sempre, as edições anteriores. Os resultados econômicos e de negócio vão trazer para nós muito daquilo que trabalhamos anos atrás, que é levar para a sociedade e aos pequenos negócios, desenvolvimento. E junto ao governo do Estado, continuamos trabalhando nesse objetivo.”