Seca severa: vídeo mostra carro atravessando rio no interior do Acre

Um vídeo publicado nas redes sociais escancara a seriedade do problema da seca severa no Acre. Em Jordão, no interior do estado, por conta da estiagem, um carro conseguiu atravessar o Rio Tarauacá, que corta o município.

O jornalista Kézio Araújo flagrou o momento e explicou que por conta do verão, os rios secam e eleva os preços dos insumos vendidos no município. Por ser isolado, boa parte do abastecimento em Jordão é feito por barcos. Com o nível baixo das águas, o transporte hidroviário na região fica comprometido.

“A natureza está mandando o seu recado. Jamais eu tinha observado durante o meu tempo de vida o rio razo dessa forma. Isso tem divulgado muito a vida do povo jordanense. Dificultando a navegação. Causando pra nós um grande transtorno, trazer mercadorias pra abastecer o mercado local”, disse o motorista do carro que se arriscou atravessando o rio.

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link 01:00

Cenário caótico

Na capital, o rio Acre marcou a menor cota de 2023 na última semana, 1,44 metros. O registro fez com que a Prefeitura de Rio Branco decretasse situação de emergência. Na medição desta quinta (28), o rio voltou a perder volume e marcou 1,40 metros. Mais um recorde no ano.

VEJA MAIS: Bocalom decreta situação de emergência por conta da seca e anuncia pesquisa de R$ 4 milhões

Nesta quinta-feira (28), o jornalista Francisco Panthio fez um registro assustador da situação atual do Rio Acre.

“A decretação de situação de emergência tem elementos mais que suficientes para ser executado haja vista os impactos que a seca severa de 2023 traz para todos nós”, disse o tenente-coronel Claúdio Falcão.

SAIBA TAMBÉM: Em agosto, área total de seca no Acre foi a maior em 6 meses, diz Governo Federal

Ao ContilNet, Falcão disse que a previsão para os próximos dias é que a seca deva se prolongar ainda mais. “A consequência agravada da seca fez com que nós optássemos pelo decreto de emergência”.

Além da seca severa, o risco de fogo e queimadas também estará intenso nos próximos dias.

Ajuda do governo federal

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, informou que o governo federal prepara um plano de combate ao problema no Acre e no Amazonas, que também enfrenta uma seca severa.

RELEMBRE: Marina diz que governo Lula prepara resposta emergencial para seca no Acre

À Agência Reuters, Marina disse que o plano inclui envio de medicamentos, água e cestas básicas, antecipação do período de defeso da pesca e liberação de recursos do FGTS.