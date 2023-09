Secretaria de Educação adia fase estadual dos Jogos Escolares

Por determinação do secretário de Educação, Aberson Carvalho, a fase Estadual dos Jogos Escolares para alunos/atletas entre 12 e 14 anos foi adiada. A competição deveria ser iniciada na segunda, 2, com as disputas do vôlei de praia na Praça do Juventus.

“Tínhamos tudo programado com a datas das disputas de todas as modalidades definidas. Ocorreu essa determinação e precisamos cumpri-la”, comentou um técnico da secretaria de Educação.



Pode complicar

A fase nacional dos Jogos Escolares será realizada entre 26 de outubro e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal, e por isso a secretaria de Educação tem um prazo reduzido para promover a fase Estadual.

Reunião para alinhar

Segundo informações dos bastidores, uma nova data será definida após uma reunião entre Aberson Carvalho e Glauber Feitoza, novo gestor de articulação do esporte e responsável pela coordenação dos Jogos Escolares.