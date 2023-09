Secretaria de Segurança lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do programa Acre pela Vida, lançou nesta terça-feira, 19, a campanha Promova um Sorriso, de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças.

Os brinquedos deverão ser entregues durante o evento de alusão ao Dia das Crianças, que será realizado no dia 21 de outubro, no Centro Comunitário do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A programação do dia prevê diversas atividades culturais e de lazer voltadas às crianças em situação de vulnerabilidade social da região, com a atuação das forças da Segurança Pública, principalmente as que envolvem o policiamento comunitário.

Os brinquedos podem ser entregues no prédio da Sejusp, na Rua Benjamin Constant 1015, Centro, no período de 21 de setembro a 10 de outubro.