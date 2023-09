Secretário de Mazinho solta a voz com dupla Hugo e Thiago na ExpoSena; assista

O secretário do obras, da gestão do prefeito Mazinho Serafim, Fabricio Moreira, soltou a voz na noite deste sábado (23) com a dupla sertaneja Hugo e Thiago momentos antes dos cantores se apresentarem na 4ª noite da ExpoSena, em Sena Madureira (AC).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o dueto da dupla com o gestor que ganhou elogios pela voz. O secretário também se apresenta em eventos de aniversário na cidade e já fez dupla com o deputado estadual Gilberto Lira. Hugo e Thiagou subiram ao palco logo após mais uma etapa de montarias do rodeio. A banda Trio Furacão deu início ao pré-show por volta das 23h30 animando os visitantes para o show da dupla.

A ExpoSena, um dos eventos mais aguardados da região, continua a surpreender seu público a cada edição. O gestor Fabricio Moreira provou que a ExpoSena não é apenas sobre rodeio e shows musicais, mas também um espaço para revelar talentos inesperados.

Veja o vídeo: