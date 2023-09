Secretário diz que aumento de casos de infarto no Acre tem relação com a covid-19 grave

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, trouxe à tona nesta sexta-feira (01) uma preocupação crescente durante uma entrevista concedida no evento ExpoAcre Juruá, transmitida pelo ContilNet. Segundo Pascoal, o aumento alarmante no número de casos de infarto não se limita apenas ao estado do Acre, mas parece estar espalhando-se por todo o país. Durante a entrevista, o médico apresentou duas hipóteses acerca da situação.

A primeira está diretamente relacionada à prevenção do problema. Pascoal destacou que, devido à pandemia de covid-19, vários postos de saúde em todo o país precisaram ser fechados temporariamente. Isso teria prejudicado a assistência médica preventiva, deixando muitos pacientes sem o devido acompanhamento. Além disso, ele apontou mudanças no Programa Mais Médicos como outro fator que contribuiu para esse cenário preocupante.

“A atenção primária, que desempenha um papel fundamental na prevenção, ficou um tanto negligenciada durante esse período. Não foi conduzida da maneira como deveria ser,” explicou o secretário.

A segunda hipótese apresentada por Pascoal sugere uma conexão direta entre a forma mais grave da covid-19 e o aumento nos casos de infarto.

“Existem artigos científicos robustos que mostram dados que associam diretamente o infarto com pacientes que tiveram Covid-19 grave,” afirmou Pascoal. Essa conexão entre a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e problemas cardíacos adiciona uma camada de complexidade à situação.

Pedro Pascoal ressaltou que o governo do estado do Acre está trabalhando diligentemente para prevenir e reduzir os casos de infarto entre a população local. Ele informou que, atualmente, o Acre lidera o ranking nacional em cirurgias eletivas, o que demonstra os esforços em curso para abordar essa preocupação de saúde pública de forma proativa.