Segunda noite da ExpoSena terá rodeio e show gospel nacional; veja programação completa

A segunda noite da ExpoSena Rural Show, que acontece nesta quinta-feira (21), promete ser tão agitada quanto a primeira. Além da segunda classificatória do rodeio em touros, o público vai poder prestigiar o show nacional do cantor gospel, pastor Gercinho.

O show de Gercinho, que vem direto de São Paulo para trazer um momento único de louvor e espiritualidade aos acreanos, inicia logo cedo, às 19h.

Após a apresentação do pastor, às 21h será dada a largada para mais um dia da classificatória do rodeio em touros, que nesta noite terá mais 22 peões disputando o primeiro lugar, para garantir uma moto zero km.

Por volta da meia noite a cantora Dhemily Vicente, moradora de Sena Madureira, terá a missão de animar o público com o melhor do sertanejo.

Toda a transmissão do evento será feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre, a partir das 19h. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.

CONFIRA TUDO O QUE ROLOU NA PRIMEIRA NOITE DE TRANSMISSÃO: