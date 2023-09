Sejusp investiga suposto comunicados de grupo criminoso ameaçando repartições públicas

Um suposto comunicado de um grupo criminoso atuante no Acre circula nas redes sociais nesta quinta-feira (28), no qual consta ameaças de ataques a repartições públicas e funcionários do estado.

Segundo a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o caso está sendo investigado, assim como a veracidade do comunicado, para que as sejam adotadas as medidas cabíveis.

No comunicado, que ainda não teve sua autenticidade confirmada, o “Conselho Final” da organização ameaça os órgãos de segurança pública e diz que a intenção do grupo é provocar o caos:

“É fogo em ônibus, ataque em órgãos do Estado e bala na casa dos servidores da segurança pública. Ataque ao Ministério Público, militares, bombeiros, agentes penitenciários, mostrar a força da nossa bandeira”.