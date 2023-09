Sem grandes times, Estadual começa no interior do Acre com dois jogos

Começa neste sábado, 2, a partir das 19 horas, com jogos em Senador Guiomard e Capixaba, o Campeonato Estadual de Futsal. A competição terá cinco equipes na disputa e o campeão vai receber um prêmio de R$ 5 mil reais.

O Pista enfrenta Plácido de Castro, em Senador Guiomard, e o Capixaba recebe o Brasileia em casa.

Competição sem interesse

Mesmo com a Federação Acreana de Futsal (Fafs) premiando o campeão com dinheiro, o Campeonato Estadual “não conseguiu” despertar o interesse dos grandes times. AABB, Igreja Batista do Bosque e Volta Redonda, por exemplo, sequer cogitaram a possibilidade de disputar o torneio.

Dez anos perdidos

Futsal com ginásio lotado e equipes com atletas importados faz parte de uma realidade bem distante da atual. O último grande ano do futsal acreano foi em 2013 com o tricampeonato da AABB e a conquista do título da Liga Norte, inédito para o esporte acreano.

“Conseguimos fechar o projeto na AABB com a conquista da Liga Norte. As péssimas administrações da federação ao longo desses dez anos afastaram os bons dirigentes e consequentemente os poucos patrocinadores. Nosso futsal vive um momento bem complicado”, comentou Carlinhos Farias, gestor da AABB na conquista dos títulos.