Semifinalistas do Concurso de Rei e Rainha da Farinha são apresentados ao público da Expoacre

Os vinte semifinalistas do concurso de Rei e Rainha da Farinha promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Cultura, foram apresentados na noite deste sábado ao público da Expoacre Juruá.

“Este é um momento muito oportuno pois a Expoacre Juruá está tendo uma alta visitação da população para apresentar os semifinalistas do concurso de Rei e Rainha que acontece no dia 27 de setembro”, disse o secretário de cultura Aldemir Maciel.

O concurso de Rei e Rainha já é uma tradição do Festival da Farinha, que entra este ano na sua 6° edição. Cerca de 80 pessoas se inscreveram entre jovens dos sexos masculino e feminino. A partir da primeira seletiva, 20 jovens foram escolhidos para disputar a semifinal do dia 27 de setembro, com a grande final no dia 28, aniversário de Cruzeiro do Sul.

O concurso prevê R$3 mil em prêmios para os vencedores, além de um ano de cinema gratuito e habitação.

Um dos objetivos do concurso é valorizar os diferentes tipos de beleza que se encontram no perfil diverso da cidade, e aliado a isso, divulgar os pontos históricos e turísticos da cidade, promovendo Cruzeiro do Sul.

“Queremos fazer o melhor possível para a juventude. Vamos dar o melhor que pudermos no concurso e no festival como um todo. Teremos toda as secretarias envolvidas no Festival da Farinha este ano que culmina com o aniversário de fundação da cidade, dia 28 de setembro, com o tradicional desfile”, disse o Prefeito Zequinha Lima.