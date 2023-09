Sena Madureira e Galvez goleiam no Campeonato Estadual no Florestão

Sena Madureira e Galvez conquistaram vitórias nos duelos desta quinta, 28, no Florestão, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Sena Madureira goleou o Recriança por 5 a 0 e o Galvez bateu o Rio Branco também por 5 a 0.

Recriança muito abaixo

O Recriança foi facilmente dominado pelo Sena Madureira na abertura da rodada. A equipe, pelo tempo de trabalho e o número de torneios disputados, deveria render muito mais.

Macaxeira é destaque

O meia Macaxeira, do Galvez, foi o grande destaque da rodada. O atleta tem bom passe, visão de jogo e bem trabalhado pode ter um belo futuro.

Rio Branco distante

O Rio Branco apresenta alguns atletas com qualidade, mas coletivamente a equipe é um desastre completo. O time na categoria é bem distante da tradição do clube.

Rodada dupla

A fase de classificação do Campeonato Estadual terá sequência nesta sexta, 29, com mais uma rodada dupla, a partir das 14h50, no Florestão.