Sena Madureira empata com Plácido de Castro e conquista vaga na semifinal

Sena Madureira e Plácido de Castro empataram por 1 a 1 nesta segunda, 4, no Florestão, e o resultado garantiu a equipe do Vale do Iaco na semifinal do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.

Grande confronto

Sena Madureira vai enfrentar Atlético ou Assermurb na semifinal e teremos um grande confronto por uma vaga na final do Estadual.

Plácido na torcida

Com o empate, Plácido de Castro soma 8 pontos e ocupa a 4ª colocação. Contudo, a equipe não joga mais e ficará na torcida para o Sena Madureira derrotar o Galvez e assim as meninas da fronteira estarão na semifinal.

Próximos jogos

Galvez x Sena Madureira

Rio Branco x Assermurb

Na quinta, 7, a partir das 16 horas, no Florestão

Classificação

1º Atlético 14 Pts

2º Assermurb 13 Pts

3º Sena Madureira 8 Pts

4º Plácido de Castro 8 Pts

5º Galvez 7 Pts

6º Rio Branco 3 Pts

*São Francisco eliminado