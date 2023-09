Servidor público é baleado durante ataque em bar de Rio Branco

O servidor do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Edson Firmino de Paula Júnior, 30 anos, foi baleado na noite desta sexta-feira (8), em um bar na rua Uirapuru, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, vários clientes estavam no local, quando bandidos em um carro se aproximaram do estabelecimento e efetuaram oito tiros em direção ao bar. Os criminosos tentativas ferir dois membros de uma facção criminosa que estavam no local.

Edson não tem envolvimento com facções, mas acabou sendo atingido por um tiro na lateral do abdômen, que transfixou o corpo dele e saiu pelas costas. Após a ação, os atiradores fugiram do local.

Uma ambulância de suporte avançado foi acionada e prestou os primeiros atendimentos a Edson, que foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve no local, colheu as informações e, em seguida, fez patrulhamento na tentativa de prender os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e, em seguida, o caso ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).