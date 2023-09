Servidores públicos terão feriado prolongado na semana do 7 de setembro

Os servidores públicos do Estado do Acre têm motivos para comemorar neste mês de setembro. O governo estadual anunciou que concederá um feriado prolongado na semana do Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro.

A medida, divulgada através do decreto n.° 11.160, publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de dezembro de 2022, oficializa a transferência do Feriado Estadual do Dia da Amazônia do dia 5 de setembro para a sexta-feira, 8 de setembro. Com essa mudança, os servidores públicos terão a oportunidade de desfrutar de um período estendido de descanso.

O Dia da Amazônia, originalmente celebrado em 5 de setembro, destaca a importância do bioma amazônico para o Acre e o Brasil como um todo. A decisão de transferi-lo para o dia 8, em conjunto com o feriado nacional do 7 de setembro, possibilita uma folga maior aos servidores públicos.

No entanto, o feriado prolongado não afeta os serviços públicos essenciais da Saúde e da Segurança Pública que seguem com o atendimento ao público, sem alterações. Mantêm-se também em funcionamento as unidades de pronto atendimento (Upas), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias do estado.